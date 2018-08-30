В Петрозаводске снова выросли цены на бензин

Стоимость бензина в столице Карелии за последнюю неделю выросла на 0,1% после снижения, наблюдавшегося в середине августа, сообщает Карелиястат.

АИ-95 подорожал, в среднем, до 43,81 рубля за литр, АИ-92 –до 41,98 рубля.

В середине августа бензин АИ-92 стоил 40,70 рубля, АИ-95 – 43,76 рубля.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".