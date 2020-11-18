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18.11.2020 19:10

В Петрозаводске собирают новогодние подарки для одиноких пенсионеров

Новости. Общество
16:15, 19 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Жителей столицы Карелии приглашают принять участие в благотворительной акции по сбору подарков для одиноких пожилых петрозаводчан.

Петрозаводская общественная организация социальной помощи "Берегиня" совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения республики проводят ежегодную благотворительную акцию "Обыкновенное чудо". До Нового года в столице Карпелии вновь будут собирать подарки для одиноких пожилых петрозаводчан.

"Сегодня в подразделении Центра по Петрозаводску и Прионежскому району социальные услуги на дому получают более 700 граждан. У многих нет семьи, у кого-то родные и близкие живут слишком далеко. Каждый из нас может создать новогоднее настроение у одиноких пожилых людей, подарив им частицу тепла, заботы и внимания, а также возможность поверить в чудеса. Для этого надо сделать совсем немного: положить в праздничный пакет открытку или письмо с добрыми пожеланиями и добавить небольшой подарок: ночную рубашку, халат, футболку (размеры от 44 до 56), носки, тапочки (размеры от 36 до 42), нижнее белье, платок, полотенце, средства личной гигиены или набор для творчества. Обязательное условие: все вещи должны быть новыми!", - пишут организаторы акции в паблике Комплексного центра социального обслуживания населения республики.

Акция проходит до 20 декабря 2020 года.

Подарки можно принести в Центр в будни с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, д. 5, 2 этаж и пр. Ленина, 4.

Телефон для справок: 76-00-36.

Ранее социальный центр "Попечение" в Петрозаводске объявил сбор подарков детям на Рождество. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-11-19 16:39:56
занозе надо халат послать.
zanoza
2020-11-19 16:45:51
однозначно, а тебе слюнявчик :)
кир
2020-11-19 16:38:42
Не верю.
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