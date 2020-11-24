В Петрозаводске собирают подарки к Новому году для одиноких стариков

Благотворительный фонд "Моя бабуля" организовал традиционный сбор подарков для одиноких пожилых людей, сообщили в администрации столицы Карелии.
Жителей Петрозаводска приглашают принять участие в большой предновогодней акции Благотворительного фонда "Моя бабуля", который каждый год поздравляет одиноких пенсионеров и готовит для них праздничные наборы.
"Давайте все превратимся в добрых волшебников и подарим частичку добра и света тем, кто действительно нуждается в нашей заботе", - призывают организаторы акции.
Для подарков можно принести:
- сладости и чай, вкусные подарки;
- маленькие настольные елочки и украшения к Новому году;
- открытки с добрыми пожеланиями, сделанные своими руками;
- халаты и пледы;
- футболки, ночные рубашки, носочки мужские и женские;
- тапочки от 36 размера;
- шампуни и гели для душа.
Новогодние подарки принимают волонтеры фонда. Контактный телефон - 63-35-15.
Ранее социальный центр "Попечение" в Петрозаводске объявил сбор подарков детям на Рождество.
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