890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число умерших от коронавируса в Карелии приближается к 100 7
Сегодня 08:57
Белка наелась забродивших груш и опьянела (ВИДЕО)
24.11.2020 21:30
Оперштаб Карелии попытался оправдаться за смерть ученого Логинова 26
Сегодня 11:06
Три человека погибли на пожаре в поселке Карелии
24.11.2020 23:20
Стало известно, насколько вырастет пенсия в 2021 году
24.11.2020 21:05
Полиция Петрозаводска арестовала молодого человека, избившего мужчину на остановке 3
24.11.2020 17:05

В Петрозаводске собирают подарки к Новому году для одиноких стариков

Новости. Общество
16:10, 25 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Благотворительный фонд "Моя бабуля" организовал традиционный сбор подарков для одиноких пожилых людей, сообщили в администрации столицы Карелии.

Жителей Петрозаводска приглашают принять участие в большой предновогодней акции Благотворительного фонда "Моя бабуля", который каждый год поздравляет одиноких пенсионеров и готовит для них праздничные наборы.

"Давайте все превратимся в добрых волшебников и подарим частичку добра и света тем, кто действительно нуждается в нашей заботе", - призывают организаторы акции.

Для подарков можно принести:

- сладости и чай, вкусные подарки;

- маленькие настольные елочки и украшения к Новому году;

- открытки с добрыми пожеланиями, сделанные своими руками;

- халаты и пледы;

- футболки, ночные рубашки, носочки мужские и женские;

- тапочки от 36 размера;

- шампуни и гели для душа.

Новогодние подарки принимают волонтеры фонда. Контактный телефон - 63-35-15.

Ранее социальный центр "Попечение" в Петрозаводске объявил сбор подарков детям на Рождество.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
19.11.2020, 18:51
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»