«Просим о помощи»: в Петрозаводске заканчиваются продукты для нуждающихся

Работники и волонтеры социального центра «Попечение» просят неравнодушных горожан помочь собрать продуктовые наборы для малообеспеченных семей.

«Друзья. Мы почти дотянули до осени с тем запасом, который получили от вас с момента последнего обращения. Лето заканчивается, объём обращений за продуктовыми наборами традиционно увеличивается. Просим о помощи в пополнении продуктового склада», — такая запись появилась в паблике социального центра «Попечение».

Волонтеры собирают продукты для малообеспеченных семей, пенсионеров и семей, попавших в сложную ситуацию.

Можно принести:

— крупы (рис, гречку и. д.)

— макароны

— каши (овсяная, рисовая, манная и т. д.)

— молоко длительного хранения

— растительное масло

— консервы рыбные, мясные, овощные, фруктовые

— сухое, сгущёное молоко

— чай, какао, сахар

— печенье, сладости к чаю

— сок

Продукты будут приниматься по адресу: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины, ежедневно с 10 до 13 часов.