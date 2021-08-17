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«Просим о помощи»: в Петрозаводске заканчиваются продукты для нуждающихся

Новости. Общество
16:00, 20 Августа 2021
фото: © shutterstock.com/Discha-AS

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Работники и волонтеры социального центра «Попечение» просят неравнодушных горожан помочь собрать продуктовые наборы для малообеспеченных семей.

«Друзья. Мы почти дотянули до осени с тем запасом, который получили от вас с момента последнего обращения. Лето заканчивается, объём обращений за продуктовыми наборами традиционно увеличивается. Просим о помощи в пополнении продуктового склада», — такая запись появилась в паблике социального центра «Попечение».

Волонтеры собирают продукты для малообеспеченных семей, пенсионеров и семей, попавших в сложную ситуацию.

Можно принести:
— крупы (рис, гречку и. д.)
— макароны
— каши (овсяная, рисовая, манная и т. д.)
— молоко длительного хранения
— растительное масло
— консервы рыбные, мясные, овощные, фруктовые
— сухое, сгущёное молоко
— чай, какао, сахар
— печенье, сладости к чаю
— сок

Продукты будут приниматься по адресу: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины, ежедневно с 10 до 13 часов.

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