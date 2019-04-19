В Петрозаводске собираются отремонтировать 17 километров дорог

В мэрии Петрозаводска сообщили о работах, которые планируется произвести в этом году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Нацпроект был инициирован федеральным центром, сообщил в эфире ГТРК "Карелия" руководитель управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.

"Порядка 17 километров городских магистралей будет приведено в порядок, более 330 тысяч квадратных метров отремонтировано", - рассказал Бекелев.

Какие именное дороги будут отремонтированы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".