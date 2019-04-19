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Новости. Общество
14:03, 19 Апреля 2019
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Петрозаводске собираются отремонтировать 17 километров дорог

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В мэрии Петрозаводска сообщили о работах, которые планируется произвести в этом году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Нацпроект был инициирован федеральным центром, сообщил в эфире ГТРК "Карелия" руководитель управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.

"Порядка 17 километров городских магистралей будет приведено в порядок, более 330 тысяч квадратных метров отремонтировано", - рассказал Бекелев.

Какие именное дороги будут отремонтированы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Иван
2019-04-19 15:04:28
пр. Ленина, вроде, любимый мэрией Онегодорстрой делал? Что уже переделывать надо?

Обратите внимание на улицу Пограничную (между Сулажгорой и 5-м поселком), ее буквально недавно закатали в асфальт, сейчас там можно потерять колёса.

Ведёт ли мэрия претензионную работу, контролируют ли качество выполненных работ? Вопрос риторический.
727394
2019-04-19 14:43:49
Уважаемые чиновники, пожалуйста произведите ремонт дорожного покрытия на Щуйском шоссе, от ул. Заводская до Урожайной. Аварийно-опасный участок дороги - подумайте о людях, начинается дачный сезон, кто то совершит ДТП, а в тюрьмы вы сядите. Обращаюсь к сотрудникам Прокуратуры и ГИБДД: обратите внимание на данный факт.
zanoza
2019-04-19 14:11:41
Что значит 17 км. городских магистралей будет приведено в порядок? Что имеется в виду под этим порядком?
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