В Петрозаводске собираются отремонтировать 17 километров дорог

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В мэрии Петрозаводска сообщили о работах, которые планируется произвести в этом году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Нацпроект был инициирован федеральным центром, сообщил в эфире ГТРК "Карелия" руководитель управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.
"Порядка 17 километров городских магистралей будет приведено в порядок, более 330 тысяч квадратных метров отремонтировано", - рассказал Бекелев.
Какие именное дороги будут отремонтированы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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