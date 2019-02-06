В Петрозаводске состоится бесплатный семинар об образовании в Словении с участием словенской компании "2ТМ"

Вы сможете узнать об учебных заведениях, специальностях, расходах на обучение и проживание, задать вопросы 20 февраля. Участие бесплатное по предварительной записи.

"Центр "Инициатива" приглашает на презентацию "Обучение в колледжах и вузах Словении".

В программе презентации подробная информация о системе образования в Словении, требованиях к поступлению в вузы, расходах на обучение и проживание в Словении. Вы узнаете про то, как поступить в учебное заведение Словении без экзаменов и почему знание английского или словенского языка при поступлении не требуется. Какую специальность выбрать, чтобы быть востребованным на рынке труда в Европе? Презентация будет полезна старшеклассникам и их родителям.

Несколько фактов о Словении:

Словения занимает 10 место в мире по уровню безопасности. К слову Россия занимает 145 место в мировом рейтинге. Словения – страна с уникальным географическим месторасположением. Имеет выход к Адриатическому морю. Граничит с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией. Поступать в учебные заведения Словении могут и российские граждане. Поступать можно во время обучения в 11 классе и без вступительных экзаменов.

Презентация будет проходить с прямым включением от словенской компании "2ТМ". Вы сможете задать все вопросы, касающиеся обучения в Словении из первых уст.

Будем рады видеть вас на презентации 20 февраля. Записаться можно в "Центре "Инициатива" по адресу: пр. К. Маркса, 20, по телефону: 67 18 93, или в группе "В контакте".

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