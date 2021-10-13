В Петрозаводске состоялось долгожданное открытие детского сада в микрорайоне Древлянка-8

Детский сад №10 на Древлянке-8 принял своих первых воспитанников, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Направления в новый детский сад получили 160 малышей, причем половина из них — дети до 3 лет.

По словам Любарского, этому событию предшествовала огромная работа по подготовке здания, приведению его в соответствие со всеми самыми современными требованиями. Все разрешительные документы для того, чтобы учреждение смогло принять малышей, на днях получены.

Глава Петрозаводска отмечает, что огромную помощь оказали не только другие детские сады города, инициативные жители района, депутаты по этому округу, но и родители воспитанников. «После завершения ремонта они приходил на субботники, помогали сотрудникам приводить помещения в порядок. На днях, к слову, состоится акция по озеленению территории: малыши и их родители смогут посадить во дворе сада свои растения», — сообщил Владимир Любарский.

Здание детского сада было приобретено в рамках реализации нацпроекта «Демография». Создание новых мест для дошкольников продолжается. Совсем скоро будет сдано задние на 300 мест на Хейкконена, начнется строительство детского сада на Чехова, ищем новые участки для детских садов и в других районах Петрозаводска.

Ранее Петросовет сообщал, что садик №10 — объект многофункциональный. Например, в детсаду есть уникальный музыкальный зал с хорошей акустикой, что дает возможность сделать музыкальное воспитание малышей одним из приоритетных направлений деятельности детского сада.