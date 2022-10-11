«Буря в стакане утихнет»: глава Петрозаводска открыл памятник ювелиру Перхину (ФОТО)

На церемонии открытия памятника Михаилу Перхину глава города заметил, что памятник стоит на своем месте, а «бури в стакане» утихнут.

Сегодня, 21 ноября, на Онежской набережной состоялась церемония открытия памятника Михаилу Перхину. Выдающийся ювелир, создатель более половины знаменитых пасхальных яиц Фаберже, был уроженцем прионежского села Ялгуба. В 18 лет переехав в Санкт-Петербург, он после обучения стал мастером и открыл с помощью Карла Фаберже собственную мастерскую, где создавал в том числе драгоценные пасхальные яйца.

Подготовка к открытию памятника ознаменовалась скандалом. В СМИ было опубликовано открытое письмо известных архитекторов Петрозаводска. У специалистов появились вопросы к месту расположения памятника. Общественность же критиковала слишком большой размер памятника, его расположение спиной к городу и к смотровой площадке. Градостроительный совет трижды отклонял выбранное место, однако власти Петрозаводска настояли на своем.

На церемонии открытия памятника присутствовали глава Петрозаводска Владимир Любарский, вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник, а также скульптор - один из авторов изваяния, архитекторы, общественники и журналисты.

«Сегодня восторжествовала справедливость. Все знают прославленное имя Фаберже, но навряд ли мы знали, кто такой Перхин. Он был известен узкому кругу специалистов. Теперь же мы все славить нашего, не побоюсь этого слова, великого земляка, — сказала Лариса Подсадник. — Много споров было про памятник, про место. Давайте не будем спорить, будем просто наслаждаться, изучать и гордиться».

«Друзья, сегодня у города праздник. Мы возвращаем нашей Родине забытые, а иногда и неизвестные, имена. Я бы хотел остановиться на следующем. Мы иногда бываем недовольны, иногда незаслуженно. Но тот факт, что сегодня этот памятник здесь есть, и он есть на своем месте — это важно, это навека. Это для нас всех, для наших детей. А бури в стакане воды — они побурлят и перестанут. Поэтому думаю, что это не последний памятник, не последняя дань именам наших знаменитых земляков. Хотел бы от души поздравить горожан с тем, чтобы и гости города, и сами петрозаводчане, проходя по набережной, могли бросить взгляд и сказать, что был у нас такой знаменитый земляк», — поздравил всех пришедших на открытие памятника Владимир Любарский.

Кроме того, перед открытием прошло награждение скульптора Павла Колтыгина, а также всех, причастных к созданию монумента. Павел Колтыгин, уроженец Петрозаводска, а ныне петербургский скульптор, поблагодарил команду единомышленников, с которыми делал этот памятник. В свою очередь, он был награжден орденом Михаила Перхина, учрежденный мемориальным фондом Карла Фаберже. Он стал 459-м кавалером этого ордена.

Кроме того, перед собравшимися выступил искусствовед, профессор, почетный академик Российской Академии художеств, эксперт по оценке художественных ценностей Минкультуры РФ Валентин Скурлов. Он рассказал, что впервые мысль отдать дань памяти великому уроженцу Карелии возникла еще в 90-е годы. Кроме того, по его словам, памятник Перхину — четвертый памятник ювелиру в мире. Один из них находится в Италии, другой — в Эстонии, третий — в Санкт-Петербурге, и, наконец, четвертый — в столице Карелии.