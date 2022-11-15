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В Петрозаводске состоялся Всероссийский турнир по самбо памяти Ильи Шегельмана

Новости. Спорт
17:40, 08 Декабря 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Карельская столица приняла спортсменов из множества российских регионов.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в столице Карелии 7 декабря прошли Всероссийские соревнования студенческих команд памяти заслуженного тренера России Ильи Романовича Шегельмана. За призы Чемпионата Лиги самбо, IV фестиваля «Открытый мир самбо» боролись юноши 2010–2012 годов рождения, студенты организаций высшего и среднего специального образования.

Помимо прочих, на турнире присутствовали заслуженный тренер Карелии, мастер спорта по самбо Роман Шегельман, судья международной категории Роман Мотылев, исполнительный директор студенческой Лиги самбо России Елена Ломакина, представитель всероссийской федерации самбо, тренер студенческой сборной России Артем Батраков, директор петрозаводской СШОР № 5, мастер спорта по самбо Антон Годинов.

В составе команды ПетрГУ выступили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 5, ставшей серебряным призером Студенческой лиги. Блестяще показали себя ведущие самбисты Арман Багдасарян и Роберт Мойсеенко, одержавшие уверенные победы в своих весовых категориях. Также в рамках IV фестиваля «Открытый мир самбо» прошло тестирование норм ГТО по самбо, по итогам которого команда Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ заняла почетное второе место.

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