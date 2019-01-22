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Новости. Общество
14:20, 22 Января 2019
фото: ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД проверят водителей автобусов

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Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие "Безопасный автобус", сообщили в ведомстве.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте, пресечения нарушений Правил дорожного движения 22, 23, 24 января на территории Петрозаводска пройдет профилактическое мероприятие "Безопасный автобус".

Сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют соблюдение правил дорожного движения водителями, техническое состояние автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, работу должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, проведение предрейсовых медицинских осмотров водительского состава.

В рейдах ГИБДД примут участие сотрудники Управления государственного автодорожного надзора и миграционной службы.

За 12 месяцев 2018 года на территории города Петрозаводска с участием автобусов зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли, 39 человек получили травмы. Большая часть происшествий произошли по вине водителей автобусов: 18 ДТП, 33 человека пострадали.

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