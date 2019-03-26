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Новости. Общество
08:20, 26 Марта 2019
фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД вместе с приставами будут ловить должников

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Профилактическое мероприятие завершится в конце рабочей недели, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

С 25 по 29 марта Госавтоинспекция Петрозаводска совместно с судебными приставами проводит профилактическое мероприятие "Должник", направленное на повышение эффективности исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.


Сотрудники ГИБДД проверят нарушителей на предмет неуплаты штрафов.

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Комментарии

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Ванёк
2019-03-26 08:42:57
Что значит " ловить " .? Ловят рыбу или как .
Гость
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