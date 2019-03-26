В Петрозаводске сотрудники ГИБДД вместе с приставами будут ловить должников

Профилактическое мероприятие завершится в конце рабочей недели, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

С 25 по 29 марта Госавтоинспекция Петрозаводска совместно с судебными приставами проводит профилактическое мероприятие "Должник", направленное на повышение эффективности исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.



Сотрудники ГИБДД проверят нарушителей на предмет неуплаты штрафов.