В Петрозаводске сотрудницу РЖД заподозрили в воровстве на благо СВО

Жительница Петрозаводска подозревается в том, что полгода воровала постельное белье — по ее словам, часть она отдавала на благотворительность для военнослужащих в СВО.

В Республике Карелия одна из сотрудниц РЖД на протяжении шести месяцев воровала постельное белье из поезда и отдавала его на благотворительность для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на «Осторожно, новости».

В Telegram-канале рассказывается, что 40-летнюю жительницу Петрозаводска Валентину заподозрили в том, что она занимается воровством на работе. В итоге она сама призналась, что уже на протяжении нескольких месяцев уносить постельное белье из поезда, который обслуживает.

Сообщается, что женщина во время уборки похищала из фирменного поезда «Москва — Петрозаводск» не только постельное белье, но и полотенца с пледами. В оправдание она говорила, что часть украденных вещей она отправляет на благотворительность для участников спецоперации.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».