В Петрозаводске спасатели достали из гаражной ямы мужчину, упавшего туда вниз головой

Помощь спасателей понадобилась жителю Петрозаводска, получившему травмы при падении в гаражную яму.

Карельская республиканская поисково-спасательная служба оперативно сообщила, что 6 дней назад, 31 июля, в яму в автомобильном гараже на Лесном проспекте вниз головой упал мужчина. Он получил травмы и мог самостоятельно выбраться. Информация об этом поступила на телефон службы «01». На вызов выехал петрозаводский поисково-спасательный отряд. Мужчине была оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, медведь вломился в закрытый автомобиль в Карелии, пришлось вызывать.