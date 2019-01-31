В Петрозаводске спасатели помогли пенсионерке с подозрением на инсульт

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На пульт пожарно-спасательной службы поступил звонок от женщины с просьбой о помощи, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшую среду, 30 января в 14.14 минут поступил звонок от женщины с просьбой о помощи. Она рассказала, что не может попасть в квартиру мамы.
Пожарные открыли дверь квартиры. У пенсионерки по внешним признакам, случился инсульт.
На место происшествия были вызваны врачи скорой помощи.
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