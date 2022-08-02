В Петрозаводске специалисты нашли 66 нарушений при содержании дворов

Сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание дворов и многоквартирных домов в Петрозаводске, сообщили в городской администрации.

За прошлую неделю специалисты проверили содержание 248 многоквартирных домов, выявив в результате 66 нарушений. Большинство из них были связаны с покосами травы на газонах, уборкой мусора во дворах, а также содержанием инфраструктуры многоквартирных домов.

Управляющие компании получили уведомления об устранении нарушений. Следующим шагом может быть передача информации в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, где будут приняты административные меры.

В мэрии напомнили, что горожане могут сообщить о нарушениях в обслуживании домов по телефону — 051, в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.

Кроме того, в мэрии отметили, что в городе идет подготовка к отопительному сезону — общая готовность систем теплоснабжения составляет 78%.