В Петрозаводске специалисты проверили качество уборки возле магазинов города

Сотрудники мэрии проинспектировали уборку возле входов на предприятия сферы услуг, сообщили в администрации карельской столицы.

Сотрудники петрозаводской мэрии инспектируют качество и своевременность уборки возле входа в магазины, кафе и другие предприятия сферы услуг. Рейды проводятся регулярно. Сотрудники муниципалитета проверяют оперативность очистки крылец, подходов, пандусов от снега и обработки их противогололёдными материалами. Особое внимание обращают также на состояние кровель и навесов. Накануне проверки прошли на Голиковке и в центре Петрозаводска.

Мэрия города напоминает организациям о необходимости своевременной и качественной очистки кровель, козырьков подъездов и навесов от снега и наледи.

Сообщить о ненадлежащем состоянии объектов городской инфраструктуры можно по круглосуточному номеру Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска — 051.