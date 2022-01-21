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В Петрозаводске специалисты проверили качество уборки возле магазинов города

Новости. Общество
17:40, 21 Января 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Сотрудники мэрии проинспектировали уборку возле входов на предприятия сферы услуг, сообщили в администрации карельской столицы.

Сотрудники петрозаводской мэрии инспектируют качество и своевременность уборки возле входа в магазины, кафе и другие предприятия сферы услуг. Рейды проводятся регулярно.  Сотрудники муниципалитета проверяют оперативность очистки крылец, подходов, пандусов от снега и обработки их противогололёдными материалами. Особое внимание обращают также на состояние кровель и навесов. Накануне проверки прошли на Голиковке и в центре Петрозаводска.

Мэрия города напоминает организациям о необходимости своевременной и качественной очистки кровель, козырьков подъездов и навесов от снега и наледи.

Сообщить о ненадлежащем состоянии объектов городской инфраструктуры можно по круглосуточному номеру Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска — 051.

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