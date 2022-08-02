В Петрозаводске специалисты выявили массу нарушений при обслуживании домов

МКУ «Служба заказчика» выявило более 70 нарушений содержания дворов и многоквартирных домов в Петрозаводске.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, за прошлую неделю специалисты проверили содержание 303 многоквартирных домов, выявив 71 нарушение.

Чаще всего управляющие компании нарушали правила покоса травы на газонах, уборки мусора во дворах, а также содержания инфраструктуры многоквартирных домов.

Управляющие организации получили уведомления об устранении нарушений. Следующим шагом может быть передача информации в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, где будут приняты административные меры.

В мэрии напомнили, что горожане могут сообщить о нарушениях в обслуживании домов по телефону — 051, в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.