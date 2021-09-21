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В Петрозаводске сработала мошенническая схема с офисной бумагой

Новости. Криминал
11:14, 29 Сентября 2021
фото: © mrfilin.com

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Настоящую паутину обмана сплел телефонный мошенник, втянув в преступную схему сразу несколько ничего не подозревающих участников, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска идет проверка по заявлению о хищении денег. Злоумышленник, который действовал исключительно по телефону, втянул в преступную схему сразу несколько участников.

В одну из организаций города позвонил неизвестный и предложил купить у него 47 коробок офисной бумаги. При этом была названа цена значительно ниже среднерыночной. В организации согласились на покупку. Заодно бизнесменам показалось необременительным сверху доплатить 2 тысячи рублей за доставку.

Тем временем на склад другой петрозаводской компании поступил заказ на поставку 50 коробок бумаги.

Предпринимателя убедили отгрузить товар в минифургон, сказав, что оплата вот-вот будет произведена. Водитель машины, нанятый через интернет-сервис, ничего не подозревая, выполнил заказ: доставил бумагу к воротам крупного учреждения и там перегрузил 47 коробок в указанную ему машину.

«Три оставшиеся коробки сейчас заберут в организации, у которой ты стоишь, они же расплатятся» — пообещал по телефону заказчик услуги. Однако никто за грузом так и не пришёл. Водитель прождал несколько часов, потом зашёл в здание и долго разбирался, кто именно делал заказ. В итоге он так и остался без гонорара.

Параллельно вторая машина, также нанятая злоумышленником, доставила 47 упаковок по назначению. Бизнесмены, посчитавшие, что очень выгодно приобрели партию бумаги, заплатили и водителю, и тому, кто им звонил — в общей сложности более 42 тысяч рублей были переведены на посторонний счёт.

Лишь некоторое время спустя выяснилось, что со складом, откуда была увезена партия бумаги, никто не рассчитался. С тем, кто забирал оттуда товар, — тоже. Остались обмануты и первые предприниматели, решившие сэкономить — бумага была изъята полицией.

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Комментарии

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Саныч
2021-09-29 12:08:20
Гы)))
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