В Петрозаводске срезали крышу авто, спасая водителя после ДТП (ФОТО)

Авария случилась между местечком Пески и микрорайоном Соломенное.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария с участием Daewoo Nexia и мусоровоза "Камаз" произошла 1 ноября в 13.30 во время снегопада.

Автомобили двигались по Соломенскому шоссе в противоположных направлениях. По одной из версий, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения легковушку развернуло и отбросило за пределы проезжей части.

"Для извлечения водителя, заблокированного в салоне легкового автомобиля, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП травмирован водитель Daewoo Nexia. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Лохуском районе Карелии водитель внедорожника сбил женщину.