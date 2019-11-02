В Петрозаводске срезали крышу авто, спасая водителя после ДТП (ФОТО)

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Авария случилась между местечком Пески и микрорайоном Соломенное.
По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария с участием Daewoo Nexia и мусоровоза "Камаз" произошла 1 ноября в 13.30 во время снегопада.
Автомобили двигались по Соломенскому шоссе в противоположных направлениях. По одной из версий, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения легковушку развернуло и отбросило за пределы проезжей части.
"Для извлечения водителя, заблокированного в салоне легкового автомобиля, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля", - отмечается в сообщении.
По предварительной информации, в результате ДТП травмирован водитель Daewoo Nexia. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Лохуском районе Карелии водитель внедорожника сбил женщину.
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