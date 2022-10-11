В Петрозаводске срубят еще 100 деревьев

Более ста опасных растений по ранее поданным заявкам от жителей города планируют удалить до конца года, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска заключила контракт на снос аварийных деревьев на территории карельской столицы. Подрядчиком выступит ИП Расулов В.В..

До конца года в разных районах города ему предстоит удалить 100 аварийных растений, которые могут угрожать здоровью граждан и сохранности имущества. Подрядчик также отфрезерует пни и уберёт порубочные остатки.

Опасные деревья ликвидируют по ранее поданным в администрацию заявкам от жителей города. Подрядчик уже приступил к работам на улицах Ригачина, Калинина, Льва Толстого, Перевалочной, в парках Лососинском и XXII Съезда КПСС, а также в Бородинском сквере. Кроме того, ещё по одному договору десяток растений на Кукковке удалит Городской комбинат благоустройства.

Напомним, что в рамках муниципального контракта, заключенного в июле, ИП Самарина Е.С. ликвидирует на улицах Петрозаводска около сотни аварийных и упавших деревьев. Большинство работ уже выполнено, порубочные остатки вывезены. Сейчас подрядчик фрезерует пни, оставшиеся после сноса деревьев.

В администрации отметили, что с 2017 года с городских территорий ликвидировано около трёх тысяч аварийных и сухостойных растений. Также администрация регулярно проводит сезонные акции по озеленению. В Петрозаводске с того же 2017 года появилось около семи тысяч декоративных деревьев и кустарников.