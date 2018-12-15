В Петрозаводске станет больше светофоров

Власти карельской столицы готовы прислушаться к просьбам горожан, требующих обезопасить трассы в Петрозаводске.

В городском совете подвели первые результаты программы "Безопасный Петрозаводск" и рассказали о дальнейших планах по благоустройству города с помощью предложений жителей карельской столицы.

В прошлом году на территории Петрозаводска было зарегистрировано 262 ДТП, в которых 298 человек получили травмы, восемь человек (из них четыре пешехода) погибли. Официальных данных об уровне аварийности в 2018 году пока нет, впрочем, даже не будучи экспертом можно предположить - ситуация с безопасностью на городских дорогах пока далека от идеала.

Порядка 30% всех предложений горожан связано с дорожной безопасностью. Петрозаводчане указывают на необходимость установки светофоров и оборудования новых нерегулируемых пешеходных переходов.

В этой связи в городе проводятся работы по оборудованию новыми светофорными объектами нескольких проблемных перекрестков города, на которые поступал вал жалоб от петрозаводских пешеходов и автомобилистов.

Какие дороги станут безопаснее- читайте здесь.