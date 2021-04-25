В Петрозаводске стартовало голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич пригласил всех желающих принять участие в выборе территории для благоустройства.

Александр Ханцевич пригласил всех желающих принять участие в выборе объектов благоустройства и поддержать один из 14 проектов, который предложено реализовать в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»).

Голосование проходит с 26 апреля по 30 мая на портале 10.gorodsreda.ru.

Принять участие в голосовании может каждый житель достигший 14 летнего возраста.