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В Петрозаводске стартовало голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:55, 26 Апреля 2021
фото: © Петросовет
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Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич пригласил всех желающих принять участие в выборе территории для благоустройства.

Александр Ханцевич пригласил всех желающих принять участие в выборе объектов благоустройства и поддержать один из 14 проектов, который предложено реализовать в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»).

Голосование проходит с 26 апреля по 30 мая на портале 10.gorodsreda.ru.

Принять участие в голосовании может каждый житель достигший 14 летнего возраста.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-26 14:13:22
Некогда чистый и зелёный город продолжают уродовать под благовидным предлогом "Комфортной городской среды". Если действительно хотели бы создать комфортную, а главное, безопасную городскую среду, то начинать надо было с изношенной городской инфраструктуры ЖКХ. Но почему-то начали с парков и скверов, а точнее с их уродования. Теперь зелёные парки и скверы превращены в нечто жуткое, с вырубленными деревьями и кустарниками и нелепыми дорожками из плиток , больше напоминающие взлётные полосы аэродромов. Кто это спланировал? Как можно было так изуродовать общественные территории?
Изя
2021-04-26 14:12:40
Мэрия всё голосует . кого то и чего то выбирает , работать категорически не хочет ))) :)
Протестун
2021-04-26 13:53:44
Раскрыта интрига в назначении главы петрозаводска.
Juniper59
2021-04-26 13:11:38
Только, как водится, не работает ни хрена. Страница едва грузится, авторизация через ЕСИА вылетает с ошибкой 404, звонок-подтверждение на телефон не приходит. Это у всех так, или у нужных людей иначе?
однозначно
2021-04-26 13:04:45
Шах и мат вечнонедовольной местечковой либерастне.
Off
2021-04-26 13:10:47
однозначно -социопатишка . Они очень даже довольные и принимают законы в думе , Вольфыч орден получил . А ты до усрачки боишься их . :)
Изя
2021-04-26 14:14:03
Off, а чего боится то этих ....?)))
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