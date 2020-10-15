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В Петрозаводске стартует акция "Сообщи, где торгуют смертью"

Новости. Общество
18:20, 16 Октября 2020
фото: © pxhere.com
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С 19 по 30 октября проводится общероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью", сообщили в администрации Петрозаводска.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к горожанам:

"Если вы обладаете информацией о лицах, вовлечённых в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, предоставляющих помещения для их потребления, наносящих надписи и рисунки, содержащие рекламу интернет-магазинов по сбыту запрещенных веществ, или знаете о местах, где может осуществляться их продажа, просим сообщить в отделы полиции города или в полицию Петрозаводска по телефонам: 739-154 – отдел полиции №1 , 739-240 – отдел полиции № 2, 755-000 – отдел полиции № 3, 715-327 или 02 – дежурная часть". 

 

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