В Петрозаводске стартует педагогический форум

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Мероприятие, целью которого является подготовка к новому учебному году, будет проходить в течение четырех дней.
В Петрозаводске проходит августовский общественно-педагогический форум "Стратегические ориентиры развития муниципальной системы образования в условиях реализации национальных проектов", сообщает сайт городской мэрии.
Форум продлится до 30 августа. Его главные цели - подготовка образовательных организаций к новому учебному году, определение приоритетных задач обучения и воспитания на 2019-2020 учебный год.
Участниками встречи станут педагоги и руководители образовательных организаций, работники органов управления образованием, представители общественных организаций.
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