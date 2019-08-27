В Петрозаводске стартует педагогический форум

Мероприятие, целью которого является подготовка к новому учебному году, будет проходить в течение четырех дней.

В Петрозаводске проходит августовский общественно-педагогический форум "Стратегические ориентиры развития муниципальной системы образования в условиях реализации национальных проектов", сообщает сайт городской мэрии.

Форум продлится до 30 августа. Его главные цели - подготовка образовательных организаций к новому учебному году, определение приоритетных задач обучения и воспитания на 2019-2020 учебный год.

Участниками встречи станут педагоги и руководители образовательных организаций, работники органов управления образованием, представители общественных организаций.