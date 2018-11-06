В Петрозаводске стерилизуют и пометят чипами бродячих собак

В столице Карелии продолжается работа по сокращению поголовья бродячих собак, сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы городской администрации, с середины октября отловлено 30 безнадзорных животных. За последние три недели животные отлавливались на Древлянке, в Соломенном, в районе Комсомольского проспекта и в центральной части Петрозаводска.

Как отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, несколько недавно пойманных четвероногих бродяг уже обрели новых владельцев, часть обитателей приюта взяли на временную передержку активисты-зоозащитники.

"В ближайшее время предусмотрена стерилизация десяти безнадзорных животных и их мечение электронными чипами", - сказала Анна Дудырина.

Специалисты отмечают, что программа по стерилизации и чипированию поможет не только сократить популяцию бродячих собак, но и значительно упростит наблюдение за динамикой ее численности.

Администрация города напоминает владельцам домашних питомцев, что они несут полную ответственность за условия их содержания и поведение. Сообщать об агрессивных и безнадзорных животных можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.