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Новости. Общество
18:40, 06 Ноября 2018
фото: https://vk.com/ptz_mo

В Петрозаводске стерилизуют и пометят чипами бродячих собак

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В столице Карелии продолжается работа по сокращению поголовья бродячих собак, сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы городской администрации, с середины октября отловлено 30 безнадзорных животных. За последние три недели животные отлавливались на Древлянке, в Соломенном, в районе Комсомольского проспекта и в центральной части Петрозаводска.

Как отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, несколько недавно пойманных четвероногих бродяг уже обрели новых владельцев, часть обитателей приюта взяли на временную передержку активисты-зоозащитники.

"В ближайшее время предусмотрена стерилизация десяти безнадзорных животных и их мечение электронными чипами", - сказала Анна Дудырина.

Специалисты отмечают, что программа по стерилизации и чипированию поможет не только сократить популяцию бродячих собак, но и значительно упростит наблюдение за динамикой ее численности.

Администрация города напоминает владельцам домашних питомцев, что они несут полную ответственность за условия их содержания и поведение. Сообщать об агрессивных и безнадзорных животных можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-11-06 22:36:17
С людьми потом так же будет?
кир
2018-11-06 20:35:07
А людей-бродяг?
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