В Петрозаводске суд отправил в колонию председателя ТСЖ за кражу миллионов у жильцов

Петрозаводский городской суд приговорил к 4 годам колонии председателя местного ТСЖ за хищения денег у жильцов в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.

Как следует из материалов дела, с сентября 2014 года по июнь 2016 года председатель ТСЖ в Петрозаводске похитил из кассы товарищества 2,6 млн рублей, которые жильцы перевели в качестве оплаты ЖКУ.

Кроме того, с февраля 2015 года по июнь 2016 года обвиняемый присвоил 1,5 млн рублей, которые предназначались для ресурсоснабжающей организации, с которой у ТСЖ был заключен договор.

Суд приговорил злоумышленника к 4 годам колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.