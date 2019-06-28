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Новости. Криминал
10:32, 28 Июня 2019
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске суд отправил в колонию председателя ТСЖ за кражу миллионов у жильцов

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Петрозаводский городской суд приговорил к 4 годам колонии председателя местного ТСЖ за хищения денег у жильцов в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.

Как следует из материалов дела, с сентября 2014 года по июнь 2016 года председатель ТСЖ в Петрозаводске похитил из кассы товарищества 2,6 млн рублей, которые жильцы перевели в качестве оплаты ЖКУ.

Кроме того, с февраля 2015 года по июнь 2016 года обвиняемый присвоил 1,5 млн рублей, которые предназначались для ресурсоснабжающей организации, с которой у ТСЖ был заключен договор.

Суд приговорил злоумышленника к 4 годам колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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Комментарии

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zanoza
2019-06-28 10:43:53
В ТСЖ обязательно имеется ревизионная комиссия, которая проверяет финансовую деятельность ТСЖ. Странно, что такое крупное хищение этой комиссией не было своевременно выявлено и председатель годами обворовывал ТСЖ. История какая-то мутная!
Lana
2019-06-28 10:38:54
Этих председателей через одного сажать надо. Одно ворье!
MIRKO-KAREL
2019-06-28 12:46:19
Lana, У вас в доме председатель или управляшка? Прежде чем вкидывать гов.о на вентилятор, посчитайте сколько официально переплачиваете УК, В данном случае этот непонятный экземпляр единичный, который собирал у жителей на ресурсы и присваивал их себе!
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