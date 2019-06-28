10:32, 28 Июня 2019
В Петрозаводске суд отправил в колонию председателя ТСЖ за кражу миллионов у жильцов
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Петрозаводский городской суд приговорил к 4 годам колонии председателя местного ТСЖ за хищения денег у жильцов в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.
Как следует из материалов дела, с сентября 2014 года по июнь 2016 года председатель ТСЖ в Петрозаводске похитил из кассы товарищества 2,6 млн рублей, которые жильцы перевели в качестве оплаты ЖКУ.
Кроме того, с февраля 2015 года по июнь 2016 года обвиняемый присвоил 1,5 млн рублей, которые предназначались для ресурсоснабжающей организации, с которой у ТСЖ был заключен договор.
Суд приговорил злоумышленника к 4 годам колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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