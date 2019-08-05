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Новости. Происшествия
14:46, 05 Августа 2019
фото: Николай Смирнов, Flashnord.com

В Петрозаводске суд приступил к пересмотру дела о гибели детей на Сямозеро

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Петрозаводский городской суд начал пересмотр дела о гибели детей на Сямозере в отношении руководителей Роспотребнадзора по Карелии.

Процесс по пересмотру сямозерского дела ведет судья Петрозаводского суда Марина Носова.

На первое заседание после возврата дела из Верховного суда Карелии явились оба подсудимых: экс-глава карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и исполняющая обязанности руководителя ведомства Людмила Котович.

Перед пересмотром дела Котович сменила адвоката. Ранее ее интересы представлял защитник Михаил Шогин. На этом заседании и.о главы Роспотребнадзора по Карелии выступил с заявлением и попросила суд обеспечить ее адвокатом по назначению. Также интересы подсудимой на процессе будет представлять ее супруг Виктор Котович.

На заседание не явились потерпевшие, что в итоге стало основанием для перенса судебного заседания.

"Суд постановляет отложить слушание дела по основанию неявки ..... потерпевших", - сказала судья Марина Носова.

Следующее заседание назначено на 4 сентября.   

В июле Верховный суд Карелии отменил приговор по делу о гибели детей на Сямозере в отношении экс-главы карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также Анатолий Коваленко и Людмила Котович.

Виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Прокуратура Карелии, адвокаты и представители потерпевших обжаловали решение суда в вышестоящей инстанции.

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