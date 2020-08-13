В Петрозаводске суд признал незаконным снос деревьев на территории "Каменного бора"

Защитники "Каменного бора" добились очередной победы в суде: вырубки в парке признаны незаконными.

Петрозаводский городской суд частично удовлетворил иск защитников парка "Каменный бор". Истцы добивались признания незаконным сноса лесных насаждений на участках, предназначенных под строительство детского сада и мотоспортивного комплекса "Мотоарена", а также требовали восстановить уже уничтоженный лес в парке. В итоге суд признал незаконным разрешение на снос насаждений на обоих участках, однако отказал истцам в части их требований по восстановлению деревьев. Об этом "Столице на Онего" сообщила юрист Ольга Тужикова, представляющая интересы защитников "Каменного бора".

Юрист подчеркнула, что разрешение на снос деревьев в "Каменном бору", таким образом, является незаконным.

"Нельзя было там вырубать деревья", - заключила Ольга Тужикова.

Конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Также в том районе предполагалось строительство мотоспортивного комплекса.

Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку.

В июне Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках ФЦП.