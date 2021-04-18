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В Петрозаводске судят блогера за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов

Новости. Общество
15:05, 19 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Известного в столице Карелии общественника-урбаниста обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией.

В мировом суде Петрозаводска днем 19 апреля началось рассмотрение административного дела в отношении известного в карельской столице общественника-урбаниста и блогера Кирилла Прохорова, который обвиняется в сотрудничестве с нежелательной организацией. Напомним, в середине марта Кирилл был задержан в Москве сотрудниками полиции вместе с другими участниками Форума независимых муниципальных депутатов. Блогер из Карелии почти 6 часов провел в автозаке, после чего ему еще несколько часов пришлось дожидаться, пока в отделении полиции на него составят протокол об административном правонарушении по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ).

Кирилл Прохоров ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в Петрозаводск. Однако перед началом процесса он заявил в интервью «Столице на Онего», что не считает себя виновным.


Кирилл Прохоров у мирового суда. Фото: Валерий Поташов

«Это первый в моей жизни судебный процесс, – признался блогер. – Мне интересно, как он пройдет, будет ли оказано давление из Москвы на местный суд, или будет вынесено правомерное решение. Я буду рад, если меня признают невиновным, потому я себя таковым и считаю. Но если решение будет иным, я буду его обжаловать в Верховном суде и далее в Европейском суде по правам человека».  

Форум независимых муниципальных депутатов проходил 13 марта в московской гостинице «Измайлово», однако спустя полчаса после его открытия все участники встречи были задержаны полицией. Среди них оказались известные оппозиционные политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Владимир Кара-Мурза и другие. Как считают в правоохранительных органах, к проведению форума имела отношения нежелательная организация. Если суд признает вину Кирилла Прохорова, ему грозит от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-04-19 15:58:14
Как же они боятся наказания..
однозначно
2021-04-19 15:52:46
Типичный навальненок. Даже внешне.
udo
2021-04-19 15:41:59
Какая противная у него компания! Разборчивым надо быть в связях. Только выпороть и на уборку мусора, ка было здесь предложено.
театральный критик
2021-04-19 15:14:52
В Питкяранту этого голубка. Пусть там урбанистит на уборке мусора.
Гость
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