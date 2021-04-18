В Петрозаводске судят блогера за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов

Известного в столице Карелии общественника-урбаниста обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией.

В мировом суде Петрозаводска днем 19 апреля началось рассмотрение административного дела в отношении известного в карельской столице общественника-урбаниста и блогера Кирилла Прохорова, который обвиняется в сотрудничестве с нежелательной организацией. Напомним, в середине марта Кирилл был задержан в Москве сотрудниками полиции вместе с другими участниками Форума независимых муниципальных депутатов. Блогер из Карелии почти 6 часов провел в автозаке, после чего ему еще несколько часов пришлось дожидаться, пока в отделении полиции на него составят протокол об административном правонарушении по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ).

Кирилл Прохоров ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в Петрозаводск. Однако перед началом процесса он заявил в интервью «Столице на Онего», что не считает себя виновным.



Кирилл Прохоров у мирового суда. Фото: Валерий Поташов

«Это первый в моей жизни судебный процесс, – признался блогер. – Мне интересно, как он пройдет, будет ли оказано давление из Москвы на местный суд, или будет вынесено правомерное решение. Я буду рад, если меня признают невиновным, потому я себя таковым и считаю. Но если решение будет иным, я буду его обжаловать в Верховном суде и далее в Европейском суде по правам человека».

Форум независимых муниципальных депутатов проходил 13 марта в московской гостинице «Измайлово», однако спустя полчаса после его открытия все участники встречи были задержаны полицией. Среди них оказались известные оппозиционные политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Владимир Кара-Мурза и другие. Как считают в правоохранительных органах, к проведению форума имела отношения нежелательная организация. Если суд признает вину Кирилла Прохорова, ему грозит от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.