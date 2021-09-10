В Петрозаводске территория вблизи музея ИЗО и Дома Кантеле избавлена от мусора

Ансамбль «Кантеле» сообщил о прошедшем субботнике, после которого территория вблизи учреждений культуры стала чище.

Сотрудники Дома Кантеле, Музея изобразительных искусств и мэрии Петрозаводска провели субботник. Об этом сообщает паблик ансамбля «Кантеле».

«Исчезли пластиковые бутылки, обломки стёкол, засохшие ветки деревьев, полусгнившие доски и другой мусор с территории, прилегающей к Дому Кантеле (пр. Карла Маркса, д. 6) и Музею изобразительных искусств Карелии (пр. Карла Маркса, д. 8)», — говорится в сообщении.

Экологическая акция стала очередным этапом в работе по благоустройству территории.

Ранее сообщалось, как добровольцы собрали более 20 мешков мусора на субботнике в Петрозаводске.