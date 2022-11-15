В Петрозаводске торговец, обманувший сразу 14 кредиторов, поработает на государство

Гендиректор фирмы, отказавшийся платить кредиторам, приговорен к 400 часам обязательных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводский горсуд признал виновным 51-летнего генерального директора торговой фирмы в злостном уклонении от исполнения решений суда.

Установлено, что руководитель коммерческой организации не исполнил 14 решений арбитражных судов, согласно которым мужчина должен был оплатить выполненные договоры со своими контрагентами.



Сначала кредиторы обратились в службу судебных приставов. Те несколько раз разъяснили должнику, какие последствия могут наступить в случае невыплаты долгов.

Но мужчина игнорировал эти требования на протяжении нескольких лет, а деньги, которые мог отдать в счет долга, тратил на иные цели.



В суде петрозаводчанин свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Карелии.