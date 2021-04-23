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В Петрозаводске торжественно открыли «Вахту Памяти» (ФОТО)

Новости. Общество
15:13, 24 Апреля 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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В митинге приняли участие представители органов власти, ветераны, патриотические организации и объединения, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в Петрозаводске у мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы» состоялось торжественное открытие республиканского этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти».

В митинге приняли участие представители органов власти, руководители и члены ветеранских, общественных организаций, поисковых отрядов и патриотических клубов. Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и Поисковое движение России при содействии Министерства образования и спорта Республики Карелия.

Завершился митинг торжественным возложением цветов к Вечному огню. В церемонии возложения приняла участие заместитель главы Петрозаводска - председатель комитета социального развития Любовь Иконникова.

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Комментарии

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