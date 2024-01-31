В Петрозаводске трое забили подростка до психического расстройства

Злоумышленники нанесли потерпевшему не менее 60 ударов, в том числе по голове.

Петрозаводский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого признали виновным в жестоком избиении.



Суд установил, что в сентябре 2020 года 22-летний уроженец Петрозаводска в компании двоих знакомых жестоко избил несовершеннолетнего. Злоумышленники силой пытались выяснить, где находится их обидчик, местонахождение которого, по их мнению, знал потерпевший.



Они били подростка на улицах города в течение нескольких часов, нанеся пострадавшему более 60 ударов, в том числе по голове. Вследствие полученной черепно-мозговой травмы у него развилось психическое расстройство.



С учетом того, что в 2022 году обвиняемый был осужден за ряд преступлений против собственности, суд приговорил виновного к девяти годам колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении пресс-службы судов Карелии.



В отношении соучастников преступления ранее также вынесен обвинительный приговор.