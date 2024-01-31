Реклама на сайте

Квартиру в «Баренц групп» выгодно покупать по льготной ипотеке
31.01.2024 10:16
Досрочно введен в эксплуатацию второй дом в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.01.2024 13:09
Безопасное тепло
Сегодня 12:15

В Петрозаводске трое забили подростка до психического расстройства

Новости. Криминал
14:51, 01 Февраля 2024
фото: © fabrikasimf / Freepik

Новости партнеров

Злоумышленники нанесли потерпевшему не менее 60 ударов, в том числе по голове.

Петрозаводский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого признали виновным в жестоком избиении.

Суд установил, что в сентябре 2020 года 22-летний уроженец Петрозаводска в компании двоих знакомых жестоко избил несовершеннолетнего. Злоумышленники силой пытались выяснить, где находится их обидчик, местонахождение которого, по их мнению, знал потерпевший.

Они били подростка на улицах города в течение нескольких часов, нанеся пострадавшему более 60 ударов, в том числе по голове. Вследствие полученной черепно-мозговой травмы у него развилось психическое расстройство.

С учетом того, что в 2022 году обвиняемый был осужден за ряд преступлений против собственности, суд приговорил виновного к девяти годам колонии  строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении пресс-службы судов Карелии. 

В отношении соучастников преступления ранее также вынесен обвинительный приговор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2024, 22:00
Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений
29.01.2024, 13:55
Мохнатый улов вместо щуки попался рыбакам на Ладоге
28.01.2024, 22:00
В России предложили отбирать у малоимущих приватизированные квартиры
29.01.2024, 09:12
Закрывается пункт пропуска на границе с Эстонией в соседнем с Карелией регионе
25.01.2024, 13:35
Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет
27.01.2024, 20:30
На Ладоге построят отель стоимостью более ₽2 млрд

Аналитика

Сегодня 12:15
Обществоведение
Безопасное тепло
Ежегодно в частных домах Карелии происходит от 12 до 14 тысяч пожаров. В отопительный период их количество увеличивается.
Современные ответы на волнующие вопросы
26.01.2024 12:23
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.