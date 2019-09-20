В Петрозаводске уберут десять аварийных построек

Сгоревший сарай на улице Боровая уже убрали, своей очереди ждет такая же постройка на улице Лисицыной, сообщили в администрации города.

В карельской столице продолжается ликвидация аварийных хозяйственных построек жилого фонда. На Боровой улице специалисты ПМУП "Автоспецтранс" снесли и вывезли сгоревший сарай, ещё по одному такому объекту ведутся работы на улице Лисицыной.

Всего в разных районах города планируется убрать около десяти аварийных построек, находящихся на территориях общего пользования и представляющих угрозу для населения.