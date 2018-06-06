В Петрозаводске участились случаи краж канализационных люков

С начала 2017 года в Петрозаводске украдено более 570 крышек люков, сообщает мэрия.

"Это влечет угрозу жизни и здоровью людей, зарегистрированы факты дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на открытые люки. Поэтому был выработан комплекс мер, направленный на минимизацию негативных последствий", - рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

По информации министерства экономического развития и промышленности, на территории Петрозаводска действуют 25 организаций, которые принимают лом черных и цветных металлов.

Эта деятельность лицензируется, разрешение на работу выдает министерство. Согласно постановлению правительства РФ, физические лица могут сдавать лом черных металлов, имея доказательства права собственности.

На совещании в мэрии решили направить во все пункты приема лома черных и цветных металлов письма с напоминанием о том, что прием крышек люков без необходимых документов - вне закона. Это влечет за собой наказание вплоть до лишения лицензии.