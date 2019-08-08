В Петрозаводске упали цены на бензин

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Стоимость основных марок бензина в Петрозаводске снизилась за последнюю неделю – это произошло впервые с декабря прошлого года.
По данным Карелиястата, бензин АИ-95 подешевел на 0,3% – в среднем, до 44 рублей 96 копеек за литр.
Цена на АИ-92 снизилась на 0,4% – до 41 рубля 61 копеек.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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