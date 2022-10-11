В Петрозаводске ушел из жизни легендарный мастер спорта по туризму Юрий Ланев

В субботу, 22 октября, не стало легендарного человека Юрия Степановича Ланёва, сообщили в Минспорта Карелии.

Как отмечается в паблике "Спорт - норма жизни", Юрий Степанович - Заслуженный работник физической культуры Республики Карелия и России, Заслуженный путешественник России, почетный работник высшего профессионального образования РФ, кавалер ордена «Дружбы», мастер спорта по туризму, инструктор, гид-проводник спортивного туризма международного класса.

Юрий Степанович воспитал не одно поколение спортсменов, внес весомый вклад в развитие спортивного туризма в республике и в России.

Среди основных достижений:

1954 – установил рекорд Карелии в беге на 400м. с барьерами, в последующие годы было много побед и рекордов в легкой атлетике.

1959 – в составе команды туристов занял 2 место на летнем 1 слете туристов России

1961 – 3 место на зимнем слете туристов России

1972 - звание «Мастер спорта по туризму»

1995 - «Заслуженный работник физической культуры Республики Карелия»

1998 - «Заслуженный работник физической культуры РФ»

1999 - «Заслуженный путешественник России»

2000 - «Инструктор спортивного туризма международного класса и гид проводник спортивного туризма международного класса»

2003 - «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»

2009 - «Орден Дружбы»

2010 - «Почетный работник туриндустрии»

Юрий Ланев награжден множеством почетных грамот, почетных знаков и медалей. Он автор 30 научных и учебно-методических трудов.

"Выражаем соболезнования семье и близким Юрия Степановича. О дате и месте прощания информация будет опубликована позднее", - говорится в сообщении Минспорта Карелии.