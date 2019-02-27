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Новости. Общество
18:00, 27 Февраля 2019
фото: Минстрой Карелии

В Петрозаводске установили более 20 баков для раздельного сбора мусора

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Металлические накопители для сбора бумаги, картона, стекла и пластика установили на Древлянке.

Как сообщает региональный оператор ООО "Автоспецтранс", на сегодняшний день к раздельному сбору уже присоединились Кондопога, Пудож, Сортавала, Костомукша.

Активно он вводится в Петрозаводске при участии регионального оператора, городской администрации, а также компаний, работающих на рынке вторичных отходов – "Юви Птз" и "Калипсо".

Так, 26 февраля в рамках соглашения, заключенного между региональным оператором по обращению с ТКО и фирмой "Калипсо" состоялась установка 21 накопителя для раздельного сбора.

Один накопитель для бумаги установлен по адресу ул. Попова, 4, по два (для бумаги и картона, а также для стекла и пластика) - на контейнерных площадках многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Древлянка, 9, Лососинское шоссе, 25, 26, 29, 35, 38, бульвар Интернационалистов, 9, ул. Попова, 13 и 13А, Скандинавский проезд, д.2, 2А, 4.

"Калипсо" будет заниматься обслуживанием накопителей. Их содержимое будет вывозиться в ангар на ул. Заводской на сортировочную линию. Ее производственная мощность позволит перерабатывать весь объём вторичных отходов, поступающих с контейнерных площадок Петрозаводска.

Вторсырье планируется транспортировать за пределы Карелии на перерабатывающие предприятия.

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Комментарии

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727394
2019-02-27 18:14:28
А по факту, потом весь мусор с разных баков сваливается в одну большую кучу на одной свалке.
Гость
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