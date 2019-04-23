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Новости. Общество
14:53, 23 Апреля 2019
фото: прокуратура Карелии

В Петрозаводске установят памятник ветеранам войны - работникам прокуратуры

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В Петрозаводске появится памятник ветеранам Великой Отечественной войны – работникам прокуратуры, сообщает мэрия.

"Проект монумента обсудили в ходе очередного заседания художественной комиссии под председательством главы карельской столицы Ирина Мирошник", - говорится в сообщении.

Памятник должен появиться на улице Титова.

Члены комиссии ранее уже рассматривали этот проект. Автор концепции Егор Пермяков доработал его с учетом поступивших предложений.

Пермяков представил несколько вариантов композиций, которые планируется установить перед главным входом в здание карельской прокуратуры. 

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Комментарии

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Изя
2019-04-23 15:01:26
В мирное время отметить ветеранов прокуратуры уже не кого ? И не за что ? :)
zanoza
2019-04-23 15:00:43
Как же до такого додумались ? Думаете ВОВ (не работавшие в прокуратуре) оценят эту инициативу , сомневаюсь , однако.
кир
2019-04-23 15:00:25
Превращайте город в кладбище, слабоумные.
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