В Петрозаводске установят памятник ветеранам войны - работникам прокуратуры

В Петрозаводске появится памятник ветеранам Великой Отечественной войны – работникам прокуратуры, сообщает мэрия.

"Проект монумента обсудили в ходе очередного заседания художественной комиссии под председательством главы карельской столицы Ирина Мирошник", - говорится в сообщении.

Памятник должен появиться на улице Титова.

Члены комиссии ранее уже рассматривали этот проект. Автор концепции Егор Пермяков доработал его с учетом поступивших предложений.

Пермяков представил несколько вариантов композиций, которые планируется установить перед главным входом в здание карельской прокуратуры.