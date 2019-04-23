В Петрозаводске установят памятник ветеранам войны - работникам прокуратуры

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В Петрозаводске появится памятник ветеранам Великой Отечественной войны – работникам прокуратуры, сообщает мэрия.
"Проект монумента обсудили в ходе очередного заседания художественной комиссии под председательством главы карельской столицы Ирина Мирошник", - говорится в сообщении.
Памятник должен появиться на улице Титова.
Члены комиссии ранее уже рассматривали этот проект. Автор концепции Егор Пермяков доработал его с учетом поступивших предложений.
Пермяков представил несколько вариантов композиций, которые планируется установить перед главным входом в здание карельской прокуратуры.
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