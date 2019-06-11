ФОТО: В Петрозаводске установят памятники ряпушке и пуговице

В городе появятся новые арт-объекты: памятники пуговице Александровского завода и ряпушке. Также будет закуплен новый сценический комплекс.

После проведения лэнд-арт фестиваля "100 символов Карелии" в городе появятся новые арт-объекты: памятники пуговице Александровского завода и ряпушке. Также для праздника будет закуплен новый сценический комплекс, сообщили в паблике "Республика Карелия".

В Петрозаводске также благоустроят Березовую аллею, Аллею отцов, Беличий остров, Парк железнодорожников, Приозерский парк, территорию бывшего рынка на ул. Питкярантской, спуск на набережную Онежского озера в створе ул. Титова. На эти цели выделено 35 млн рублей по федеральному проекту по благоустройству городской среды.

В парке Удега на Птицефабрике оборудуют сцену и игровую детскую площадку, а на аллее Энтузиастов появятся клумбы, скамейки и арт-объект.

За счет субсидии в 6,6 млн рублей из республиканского бюджета приведут в порядок территорию мемориала "Вечный огонь".