В Петрозаводске Утиный пруд решил выйти из берегов (ФОТО)

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы ликвидировали засор в русле реки Неглинка.

Утром в среду, 21 сентября, в администрацию Петрозаводска поступило сообщение о засорении русла Неглинки в сквере Утиный Пруд на Древлянке. Для ликвидации засора были привлечены силы спасателей. Об этом рассказал мэр города Владимир Любарский.

«После нескольких дней непогоды — дождей и шквалистого ветра — на месте образовалось скопление бревен и прочего мусора. Из-за этого в водоёме начал подниматься уровень воды. Хочется выразить благодарность коллегам из Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Сотрудники ведомства оперативно отреагировали на необходимость предотвратить подтопление, выехали на место и устранили засор до разлития реки. Также благодарю активных горожан, которые сообщили о засоре», — написал Любарский.

Ранее сообщалось, как территория Утиного пруда в Петрозаводске зарастала ядовитым борщевиком.