В Петрозаводске в 2018 году намерены высадить около 1,5 тысяч деревьев

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поручила активизировать программу по озеленению городских общественных территорий, сообщает мэрия.

"В 2016 году в городе случился настоящий "зеленый бум": было высажено много зеленых насаждений, в том числе – редких. Высадка велась как в центральных, так и в отдаленных районах. Администрации оказали активное содействие представители бизнеса. Но в прошлом году темпы озеленения несколько снизились", - отметила Мирошник в ходе общегородского тематического совещания, посвященного благоустройству территорий общего пользования.

Начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина пояснила, что специалисты мэрии в 2018 году намерены восстановить темпы обновления зеленых насаждений в городе.

"Мы планируем вернуться к показателям 2016 года. Уже достигнуты первичные договоренности при планировании акций по высадке саженцев в весенний период. Будем привлекать спонсорские средства, ведутся переговоры с министерством природных ресурсов об оказании городу помощи саженцами карельских деревьев различных видов и размеров. К концу апреля будет составлен список территорий для предстоящего озеленения и уточнено количество предполагаемых саженцев. Пока планируем высадить их около полутора тысяч, - сказала Анна Дудырина.