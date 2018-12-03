В Петрозаводске в День Неизвестного солдата почтили память павших воинов

У мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы" в Петрозаводске состоялась церемония возложения цветов в честь памятной даты России – Дня Неизвестного солдата.

У "Вечного огня" также состоялась уличная акция, приуроченная к республиканской патриотической акции "Мемориальный патруль".

День Неизвестного солдата – памятная дата, отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Этот день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьим имена остались неизвестными.