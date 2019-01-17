В Петрозаводске в одном из домов загорелся мусоропровод

Пожар произошел 16 января на Древлянке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 16.54 на Древлянке, 23 произошел пожар в жилом доме. В результате повреждена стена мусоросборной камеры 2-го подъезда на площади 0,1 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.