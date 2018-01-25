В Петрозаводске в пятницу ожидается гололед и небольшой снег

По теме
Загрузка...
В карельской столице и районах 26 января ожидаются осадки и гололедица, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в пятницу ожидается облачная погода, небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный, с порывами до сильного.
Температура ночью и днем 0, +2.
В районах Карелии также будет облачно. Небольшие, ночью местами мокрый снег и дождь. Ночью местами метель, гололед. Ветер юго-западный умеренный, ночью в большинстве районов, днем местами, порывы до сильного
Температура ночью и днем -3, +2.
По теме
Выбор читателей
23.01.2018, 10:24
20.01.2018, 10:19
19.01.2018, 22:00
21.01.2018, 13:40
23.01.2018, 10:51
Аналитика
24.01.2018 16:45
Обществоведение
В Карелии продолжается прием заявок по программе "Комфортная городская среда", которая рассчитана на срок до 2022 года.
23.01.2018 09:49
22.01.2018 16:19
17.01.2018 14:25
17.01.2018 11:00
Чтиво
23.01.2018 13:50
Личное мнение
Каждый, кто хочет получить права, рано или поздно приходит на практический экзамен по вождению в городе. Как сдать его с первого раза, и от чего это зависит? Только ли от способностей ученика, уровня его подготовки и выдержки? Об этом рассуждает директор петрозаводской автошколы "Престиж" Жанна Беляева.
19.01.2018 10:14
17.01.2018 09:43
16.01.2018 10:00
Комментарии