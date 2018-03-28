В Петрозаводске в торговой точке нашли и уничтожили "запрещенку"

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Сыр и масло сожгли на станции по борьбе с болезнями животных.
Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, 27 марта сотрудники ведомства приняли участие в проверке, проводимой Карельской транспортной прокуратурой. В ходе проверки в торговом павильоне на Березовой аллее в Петрозаводске была выявлена продукция, запрещенная к ввозу и реализации на территории РФ: 6,6 кг сыра и 1 кг сливочного масла, произведенные в Финляндии.
В отношении данной продукции на основании Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года применяются специальные экономические меры.
Указанная продукция изъята из оборота и уничтожена в крематоре Республиканской станции по борьбе с болезнями животных.
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