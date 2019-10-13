10:23, 13 Октября 2019
В Петрозаводске в вечернее время автомобиль сбил пешехода, мужчина в больнице
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В Петрозаводске на Шуйском шоссе накануне вечером иномарка сбила пешехода.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в субботу, 12 октября в 21.10 на 4 км Шуйского шоссе 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги, не убедившись в своей безопасности.
В результате ДТП, 41-летний мужчина с травмами был госпитализирован в БСМП Петрозаводска.
Обстоятельства ДТП выясняются. По факту проводится проверка.
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