В Петрозаводске в вечернее время автомобиль сбил пешехода, мужчина в больнице

В Петрозаводске на Шуйском шоссе накануне вечером иномарка сбила пешехода.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в субботу, 12 октября в 21.10 на 4 км Шуйского шоссе 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги, не убедившись в своей безопасности.

В результате ДТП, 41-летний мужчина с травмами был госпитализирован в БСМП Петрозаводска.

Обстоятельства ДТП выясняются. По факту проводится проверка.