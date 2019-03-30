В Петрозаводске в воскресенье потеплеет до плюс 5 градусов

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В карельской столице 31 марта ожидается теплая погода, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура ночью -1, -3; днем +3, +5.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части республики небольшие, по южным районам снег, мокрый снег, днем с дождем. Ночью местами на дорогах гололедица.
Ветер западных направлений умеренный
Температура ночью 0, -5, местами до -9; днем +1, +6.
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