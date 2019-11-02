В Петрозаводске в воскресенье потеплеет

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В столице Карелии 3 ноября ожидается облачная погода, сообщили синоптики.
По данным Карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске ночью ожидается снег, а днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
Ветер ночью южный, юго-восточный порывистый, днем юго-западный, западный умеренный.
Температура ночью 1,3 градуса мороза, днем 0 до +2.
В районах Карелии облачно. Ночью и днем снег. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед. Ночью в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.
Ветер ночью южный, юго-восточный, днем юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью +2, -3, местами до -6 градусов. Днем от -2 до +3 градусов.
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