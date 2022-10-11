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В Петрозаводске вновь ищут водителей троллейбусов

Новости. Общество
09:53, 13 Октября 2022
фото: © Анна Иванцова / «Вечерняя Москва»

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ПМУП «Городской транспорт» приглашает на работу опытных водителей троллейбусов, сообщили в администрации столицы Карелии.

Троллейбусное управление вновь объявило набор водителей. Граждане, имеющие права необходимой категории могут обратиться на предприятие по вопросу трудоустройства по телефонам: 59-31-71, 59-31-81 или по электронной почте: ptzgortrans@ptzgortrans.ru.

Заявки также могут оставить и те, кто желает пройти курсы подготовки водителей троллейбусов с последующим трудоустройством. Обучение запланировано на следующий год. В этом году предприятие совместно с Управлением труда и занятости республики, Центром занятости населения и Петрозаводским автотранспортным техникумом организовало курсы водителей для безработных граждан. В марте с ними были заключены ученические договоры. Это позволило выплачивать стипендии в размере 20196 рублей в период обучения. Продолжительность подготовки водителей троллейбусов составляет шесть месяцев. В настоящее время семь выпускников курсов уже работают самостоятельно на городских маршрутах.

В мэрии напомнили, с 1 января 2022 года заработная плата водителей была увеличена на 15%, а с 1 июля еще на 15%. Эти меры позволили сохранить профессиональные и опытные кадры. Отметим также, что отпуск водителей составляет 58 дней. В настоящее время на предприятии работает 365 человек. Среди них — 98 водителей троллейбусов. Для уменьшения интервалов движения по маршрутам требуется увеличение кадрового состава примерно на 20%.

Ранее сообщалось, «Городской транспорт» испытывает нехватку водителей, что приводит иногда к изменению расписания движения троллейбусов. В настоящее время в среднем около 10 находятся на больничном, 16–20 в отпуске, 4 мобилизованы.

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